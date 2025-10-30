Подросток умер в Австралии после удара мячом на тренировке по крикету

Фото: 123rf.com/wavebreakmediamicro

Австралийский игрок в крикет скончался после того, как мяч попал ему в шею. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Guardian.

17-летний спортсмен Бен Остин тренировался отбивать мяч на востоке Мельбурна. Во время тренировки мяч попал ему в шею, после чего юноше потребовалась медицинская помощь.

Подростка отвезли в больницу в критическом состоянии и подключили к системе жизнеобеспечения. Он скончался на следующий день.

Президент Ассоциации крикета Арни Уолтерс, комментируя трагедию, назвал Остина талантливым и успешным членом местного сообщества по игре. Он предположил, что эта смерть повлияет на все сообщество.

"Мы окажем любую возможную поддержку крикетным клубам", – пообещал он.

Сообщается, что на Остине во время тренировки был шлем, но не было специальной защиты для шеи.

