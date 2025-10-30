Смерть мозга констатировали у получившего удар током иранского волейболиста

Фото: ТАСС/EPA/Borislav Troshev

Медицинская комиссия зафиксировала смерть мозга у 26-летнего иранского волейболиста Сабера Каземи, который выступает за катарский клуб "Аль-Райян". Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Федерации волейбола Ирана (IRIVF).

Несмотря на это, аппараты жизнеобеспечения еще работают. Спортсмен пока находится в реанимации.

В середине октября Каземи получил удар током в бассейне, куда пришел после тренировки. Его экстренно доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому для стабилизации жизненных функций после полученной черепно-мозговой травмы. Через некоторое время он был выведен из комы.

Спортсмен является победителем и серебряным призером чемпионата Азии. Кроме того, он дважды выигрывал Азиатские игры. Также волейболист принимал участие в Олимпийских играх в Токио.

