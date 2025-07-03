Мама пострадавшей от удара током девочки рассказала о произошедшем в Турции

Фото: Москва 24

Девочка и ее родители из Подмосковья пострадали от удара током на пирсе в Турции. Подробнее о произошедшем в беседе с Москвой 24 рассказала мама ребенка.

Инцидент произошел в пятизвездочном отеле Siu Collectio в турецком Кемере. В первый день отдыха, 29 июня, семья отправилась на пирс. Девочка подошла к канату, и ее ударило током. Отпустить ограждение не получилось из-за спазма. Родители в попытке спасти дочь также получили разряд.

Женщина предположила, что инцидент произошел из-за того, что канат соприкасался с оголенным проводом от светильника. Она посчитала, что ограждение могло намокнуть из-за шторма на море. При этом каких-то официальных объяснений от отеля пострадавшие так и не получили.

"Никакой помощи мы не получили, при том что (охранник от отеля. – Прим. ред.) видел, что ребенок упал", – сказала мама девочки.

Вначале сотрудники обвинили самих пострадавших в инциденте. При этом в отеле отказались показать записи с камер видеонаблюдения, так как те якобы не сохранились из-за ветреной погоды.

После произошедшего семья вызвала скорую и прошла обследование в больнице. Никто не получил серьезных травм, поэтому их направили обратно в номер отеля. При этом девочка испытала сильный стресс, она отказывается от еды и практически не встает с кровати.

"Мы сейчас остаток отпуска, вообще весь отпуск, проводим в номере практически", – отметила ее мама.

После произошедшего семья подала претензию на полную компенсацию тура. Однако ей предложили дополнительную неделю бесплатного отдыха осенью.

"У нас испорчен отдых. У нас ребенок плохо себя чувствует", – призналась женщина.

Позже туристы узнали, что могли бесплатно поменять отель на такой же срок, но это им не предложили. Также семья подала заявление в полицию.

Ранее во Владимирской области 12-летнего мальчика ударило током во время прогулки в лесу. Трагедия произошла в июне у деревни Ельниково. Мальчик дотронулся до провода, который свисал со столба электропередачи. Спасти ребенка не удалось.

