В США женщина отравила полицейских листовкой, пропитанной фентанилом

Фото: 123RF.com/brandonkleinvideo

В США женщина отравила правоохранителей листовкой, пропитанной фентанилом. Об этом рассказал шериф округа Монтгомери в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

ЧП произошло 28 октября на парковке у библиотеки в Нью-Кейни (штат Техас). Женщина выдала двум сотрудникам полиции бумажную листовку. В тот момент правоохранители обратили внимание, что буклет был влажным и имел розовый оттенок.

Через 30 минут полицейским стало плохо. В частности, у них наблюдались приливы, дрожь в руках и головокружение. Правоохранители, рассказав коллегам о случившемся, направили листовку экспертам для проведения проверки. В результате было выявлено наличие на буклете фентанила (наркотический опиоидный анальгетик. – Прим. ред.).

Пока информация о других пострадавших не поступала. Правоохранители начали расследование. В настоящее время они устанавливают личность женщины, которая выдала полицейским листовки.

Ранее в Бразилии арестовали 59-летнюю Изабель Кардозу де Андраде по подозрению в отравлении собственных внучек. Инцидент произошел, когда девочки гостили у бабушки.

По данным СМИ, женщина угостила детей домашним пирогом, после чего обе девочки почувствовали себя плохо. Младшего ребенка срочно госпитализировали, однако спасти его не удалось. Старший выжил, предположительно, съев меньшую порцию. Домашняя кошка, употребившая остатки пирога, тоже погибла.

Экспертиза обнаружила в тканях животного и в остатках выпечки следы тербуфоса – высокотоксичного инсектицида, вызывающего поражение нервной системы и мышечную слабость.

