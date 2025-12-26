Маск назвал Брюссель больше не бельгийским

Фото: ТАСС/EPA/POOL/CHIP SOMODEVILLA

Брюссель перестал быть бельгийским, заявил американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск на своей странице в Х, сообщает News.ru.

Это стало реакцией на публикацию блогера, в которой было указано, что три четверти детей в городе неевропейского происхождения.

"Столица Бельгии больше не бельгийская", – указал Маск.

Ранее миллиардер заявил, что мировое белое население рискует превратиться в практически вымерший вид.

Таким образом Маск прокомментировал пост, в котором говорится, что 100 лет назад глобальное население белых людей составляло примерно 35%, 50 лет назад – 20%, 25 лет назад – 15%, а на сегодняшний день этот показатель составляет лишь 8%.

