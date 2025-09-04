Павел Дуров заступился за славян перед Илоном Маском

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/durov

Бизнесмен и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вступился за славянские государства перед миллиардером Илоном Маском, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на их публикации в соцсети Х.

Маск опубликовал на своей странице диалог с ИИ Grok, в ходе которого чат-бот ответил на вопрос пользователя о происхождении слова "раб". В ответ Дуров подчеркнул, что оно происходит от французского "esclave", которое означало одновременно и "славянин", и "раб".

По мнению бизнесмена, это связано с тем, что западные европейцы в Средние Века поработили множество славян.

"Ни одно славянское государство никогда не вторгалось в Западную Европу без какой-либо причины, в то время как обратное случалось неоднократно", – подчеркнул Дуров.

На пост Маска отреагировало множество других людей. Например, одна из пользовательниц с ником Шеннон Претцель заявила, что бывшим в рабстве "белым" полагаются репарации. Ее пост получил от миллиардера одобрительный отклик.

Ранее Дуров опубликовал в телеграм-канале наставления своего 80-летнего отца, профессора филологии Валерия Дурова, предназначенные для будущих поколений.

Среди советов – быть примером благодаря своим поступкам, сфокусироваться на позитиве и быть верным своей совести.

