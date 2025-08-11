Руководство Telegram заблокировало множество каналов за шантаж и доксинг

Фото: 123RF/diy13

Руководство мессенджера Telegram заблокировало множество каналов за вымогательство и доксинг – публикацию данных о человеке без его ведома и согласия для нанесения вреда его репутации. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Блокировки начались после того, как пользователи Telegram прислали сотни сообщений о мошенничестве и шантаже в различных каналах.

"Блокировка по этой причине означает, что у нас есть неопровержимые доказательства того, что администраторы канала публиковали клеветнические посты, а затем удаляли их в обмен на оплату от жертв. Некоторые даже были пойманы на продаже так называемых "блоков защиты" – сборов, которые жертвы должны платить, чтобы избежать нападок", – заявил Дуров.

Он подчеркнул, что мессенджер не является местом для доксинга или шантажа. Основатель Telegram отдельно обратился к создателям подобных каналов, посоветовав им не тратить время на создание "клонов", поскольку руководство мессенджера в любом случае найдет их.

Ранее Telegram впервые верифицировал персональный аккаунт пользователя. Соответствующая плашка появилась у Дурова. Под его профилем присутствует метка с подписью "Этот аккаунт подтвержден представителями Telegram".

По данным МВД РФ, наибольшее количество преступлений фиксируется в таких мессенджерах, как Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). В частности, за неделю в Telegram было совершено 414 правонарушений, а в WhatsApp – 313. При этом в соцсети "ВКонтакте" было зафиксировано 19 преступлений, а в "Одноклассниках" только 1.