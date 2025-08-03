МВД РФ: больше всего преступлений совершается с помощью Telegram и WhatsApp

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Наибольшее количество преступлений фиксируется в таких мессенджерах, как Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), рассказали в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

За неделю в Telegram было совершено 414 правонарушений, а в WhatsApp – 313. При этом в ведомстве подчеркнули, что во "ВКонтакте" было зафиксировано 19 преступлений, а в "Одноклассниках" только 1.

В мессенджере MAX преступлений не выявлено.

Ранее в МВД предупреждали, что мошенники начали выдавать себя за сотрудников военкоматов и выманивать у россиян код доступа к аккаунту на портале "Госуслуги". Злоумышленники пишут потенциальной жертве в WhatsApp и предлагают оформить приписной свидетельство или уточняют какие-то данные, после чего просят прислать код из электронной очереди.

Одними из жертв стали 10-классник из Нижегородской области и студент из Волгограда. Они прислали мошенникам поступившие им коды и потеряли доступ к своим учетным записям. Однако воспользоваться данными аферисты не смогли, поскольку один молодой человек рассказал обо всем родителям, а второй самостоятельно заблокировал аккаунт и обратился в полицию.

