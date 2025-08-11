Депутат Ющенко: в Госдуме и Минцифры не обсуждали планы о блокировке WhatsApp

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума и Минцифры не обсуждали идею о возможной блокировке мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

Таким образом он прокомментировал сообщения о замедлении работы приложения.

"Я не готов сказать (начался ли процесс блокировки WhatsApp. – Прим. ред.). Единственное, я исхожу из официальной информации, по крайней мере из обсуждений в комитете и Минцифры, – такой инициативы не было", – пояснил депутат в беседе с News.ru.

Слухи о блокировке Ющенко назвал недостоверными. По его мнению, они основаны на домыслах. Вместе с тем парламентарий подтвердил сбои в работе мессенджера на территории Москвы и других регионов. Он объяснил это атаками БПЛА.

"В частности, в Орловской области – я недавно там был – интернет вообще практически не работает. В данном случае интернет работает, но WhatsApp имеет определенные сбои", – поделился чиновник.

Он посоветовал дождаться официальных сведений от Роскомнадзора.

Соответствующую идею предложили сотовые операторы "большой четверки" еще в мае на сессии по развитию отрасли связи, писал ранее телеграм-канал "Осторожно Media" со ссылкой на источник в правительстве.

Сообщалось, что операторы якобы заявили о необходимости дополнительных доходов для поддержания инфраструктуры. По их мнению, из-за санкций и резкого роста трафика мобильного интернета базовые станции станут дороже, а сети будут развиваться медленнее. Это приведет к снижению скорости доступа в интернет, особенно в крупных городах.

Однако антимонопольная служба не поддержала идею резкого повышения тарифов для абонентов.

Вместе с тем операторы выразили обеспокоенность из-за планируемой финансовой компенсации ущерба за пропуск трафика от кибермошенников. По информации источника, на совещаниях в Минцифры в июне – июле представители компаний предложили блокировать голосовые вызовы в мессенджерах по примеру ОАЭ. Они считают, что это решит три проблемы:



вернет трафик из мессенджеров в обычные голосовые звонки, что положительно скажется на их бизнесе;

поможет бороться с кибермошенничеством, поскольку большинство случаев происходит через WhatsApp и Telegram;

предотвратит возможную полную блокировку мессенджеров, устранив основные претензии силовиков.

Другие инсайдеры рассказали, что в Минцифры эти предложения пока не поддержали, но обсуждение продолжается.

Ранее эксперты назвали причиной возможной блокировки WhatsApp и Telegram развитие национальной цифровой платформы MAX. По словам председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, данный вопрос еще не решен, однако ужесточение контроля над анонимными мессенджерами неизбежно.

Он считает, что договориться с зарубежными сервисами невозможно из-за санкций. Это увеличивает вероятность требований Роскомнадзора к иностранным мессенджерам, что может привести к их замедлению.