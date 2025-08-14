Павел Дуров поделился советами своего отца для молодого поколения

Фото: ТАСС/AP/Tatan Syuflana

Сооснователь Telegram Павел Дуров представил три наставления своего 80-летнего отца, профессора филологии Валерия Дурова, предназначенные для будущих поколений. Советы бизнесмен опубликовал в личном телеграм-канале, передает сайт "Комсомольская правда".

Первый совет – быть примером благодаря своим поступкам. По словам Дурова, в детстве он часто видел как усердно трудился его отец. Это вдохновило бизнесмена и показало, что такое любовь к делу.

Второй совет – сфокусироваться на позитиве. Дуров поделился, что, несмотря на детство в послевоенном Ленинграде, его отец всегда оставался источником позитива и поддержки для своей семьи. Дуров научился у него формулировать мысли так, чтобы они приносили только пользу даже в самые сложные времена.

Третий совет – быть верным своей совести. По словам бизнесмена, примером для его отца стали труды Цезаря и Сенеки, благодаря которым он понял, что "мораль важнее таланта". Совесть – главное качество человека, которые будет ценным всегда, считает Дуров.

