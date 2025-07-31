Пользователю Telegram предложили 25 млн долларов за его никнейм

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Пользователю Telegram предложили 25 миллионов долларов за его никнейм. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем телеграм-канале.

По его словам, этот пользователь купил никнейм @crypto за 350 тысяч долларов 2,5 года назад. Теперь же его стоимость выросла более чем в 70 раз, так как цифровые имена на платформе стали полноценными NFT-активами на блокчейне TON.

При этом владелец никнейма заявил, что собирается и дальше покупать подобные имена.

"Пользователи Telegram являются суверенными владельцами: без посредников, без конфискации, все защищено смарт-контрактами TON. Telegram – единственная крупная социальная платформа, которая относится к пользователям как к свободным людям с неотъемлемыми правами, включая нерушимое право владеть своими цифровыми идентичностями и активами", – отметил Дуров.

Telegram начал процесс открытия представительства в России. Руководство мессенджера планирует создать филиал, учредить российское юридическое лицо. В данный момент процесс находится на стадии согласования.

В начале июля Telegram добавил возможность создавать интерактивные списки задач в чатах, а также предлагать владельцам каналов свои посты. Кроме того, обладатели подписки Premium смогут настраивать круг лиц, которые будут ставить отметки в списках задач, либо тех, кто может добавлять новые пункты.