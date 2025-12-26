Форма поиска по сайту

26 декабря, 10:20

Происшествия

ФСБ задержала девушку за подготовку теракта против офицера МО РФ в Ставрополе

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ задержали в Ставрополе 18-летнюю девушку, которая готовила теракт против военнослужащего Минобороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Жительница Краснодарского края собиралась совершить теракт по заданию спецслужб Украины, попав под влияние телефонных мошенников. К преступлению ее склоняли под мнимой угрозой уголовного преследования.

Установлено, что девушка должна была закрепить самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте на одном из автомобилей у войсковой части. Ее задержали при попытке реализации замысла.

В ходе дачи показаний задержанная признала свою вину и раскаялась.

"По его (украинского куратора. – Прим. ред.) указанию подняла взрывное устройство. <…> осуществляла фото- и видеосъемку автомобилей, находящихся на парковке, и направляла куратору", – сказала она.

Ранее российские силовики предотвратили серию терактов в Калужской области. Мужчина по заданию спецслужб Украины планировал подрыв на федеральном газохранилище и парковке оборонного предприятия. Для этого он сделал около 80 килограммов бризантного взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства.

При попытке задержания мужчина оказал сопротивление и был ликвидирован. Правоохранители и местные жители не пострадали.

