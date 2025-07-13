Фестиваль "Ретрорейс" открылся на Воробьевых горах

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Ежегодный городской фестиваль "Ретрорейс" в четвертый раз открылся на Воробьевых горах, пишет Агентство "Москва".

В этом году на фестиваль удалось привлечь в два раза больше участников и представить в несколько раз больше автомобилей, указала директор музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко. Она уточнила, что фестиваль посвятили 2000-м годам. Именно в это десятилетие улицы столицы заполонили тюнингованные машины.

"Как раз-таки за счет того, что мы пополнили наше сообщество около музея теми клубами, автолюбителями или коллекционерами, с которыми еще не сотрудничали, не приходило время. Тематика 2000-х позволила нам пригласить именно клубы коллекционеров тюнингованных машин", – сказала директор музея в рамках фестиваля.

Посетители могут увидеть несколько тематических зон, посвященных автотюнингу, экшн-спорту и уличной культуре начала XXI века. При этом главной частью фестиваля стала выставка техники Музея транспорта Москвы. Здесь представлены недавно отреставрированные ГАЗ М-20А "Победа", ГАЗ-21Т "Волга", ЗАЗ-966ВБ2 "Запорожец" и тягач ГАЗ-51П, а также ГАЗ-24-04 "Волга".

Среди экспонатов – 7 автобусов из коллекции музея, включая ЛАЗ-697М "Турист" 1973 года, ЛАЗ-695Е "Львов" 1968 года, ЗИС-155 1955 года, АКЗ-5, а также грузовики Урал ЗИС-355М, ГАЗ-93Б, МАЗ-205, ЗИЛ-157К, ГАЗ-51Р, АЦ-4-150 и тягач-эвакуатор МАЗ-ЗИЛ-200.

Кроме того, москвичи и туристы увидят автобус-такси РАФ-2203 "Латвия", который планируется отреставрировать в этом году. Это позволит понять, в каком состоянии экспонаты чаще всего попадают в коллекцию музея.

В рамках фестиваля ожидаются тематические экскурсии: прогулки по экспозиции и поездки на старых автобусах. Весь день работает лекторий, посвященный транспорту, городской жизни и культуре начала 2000-х годов.

Для юных гостей и москвичей с 11:00 до 19:00 доступны гонки на педальных авто, мастер-классы по моделированию и созданию стикеров. Гости могут посетить игротеку и чемпионат по настольным играм.

В воскресенье, 13 июля, горожане могут посетить Болотную площадь и принять участие в мероприятиях проекта "Лето в Москве". Здесь открыт "Зеленый маркет" проекта "Сделано в Москве". Ожидаются мастер-классы и выступления экспертов, а вечером перед зрителями выступит музыкальная группа "Лилу".

