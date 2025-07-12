Мастер-классы и образовательные мероприятия пройдут на Болотной площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Болотная площадь Москвы станет центром событий в выходные, 12 и 13 июля. В рамках проекта "Лето в Москве" здесь проведут мастер-классы, образовательные мероприятия и концерт, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В "Зеленом маркете" проекта "Сделано в Москве" детям и их родителям предложат поучаствовать в развлекательной программе. На главной сцене будут организованы выступления столичных предпринимателей, а в павильоне для гостей проведут мастер-классы.

В 13:00 12 июля посетителей маркета научат плести декоративную салфетку, а в 15:00 – рисовать на одежде. Мастер-класс проведут специалисты бренда Michosso.

В 13:00 в зоне на траве состоится кардиотренировка Combat Национальной лиги тренеров. Гостей ждут бесконтактные упражнения на базе боевых искусств.

13 июля для гостей маркета будет открыта станция кастомизации одежды. Участники смогут сделать из обычных вещей уникальные предметы.

На главной сцене в этот день выступит столичный предприниматель Елена Краснова. Она является сооснователем компании Tkanoff Group. Спикер расскажет о создании и развитии устойчивого бизнеса.

Вечером перед зрителями выступит группа "Лилу". На главной сцене прозвучат композиции в стиле ню-поп-метала и альтернативы.

В рамках проекта "Лето в Москве" 5 июля стартовал фестиваль индийской культуры. На Манежной площади москвичи и гости столицы могут увидеть национальные танцы в стилях катхак, бхаратнатьям, одисси. Можно посмотреть на выставку предметов искусства и подобрать экзотичные товары на ярмарке.

