В России могут увеличить материнский капитал за рождение второго ребенка

В Общественной палате России обсуждается инициатива по увеличению материнского капитала для семей, где второй ребенок рождается в течение трех лет после первого. Общественники считают, что такой шаг может стимулировать рост рождаемости.

Кроме того, эксперты предлагают проиндексировать выплаты за третьего ребенка – с нынешних 450 тысяч до 1 миллиона рублей. На сегодняшний день материнский капитал составляет около 690 тысяч рублей за первого ребенка и почти 222 тысячи за второго.

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