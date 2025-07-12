Почти четверть от нормы осадков выпало в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Почти четверть от месячной нормы осадков выпало в центре Москвы, передает комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

Ведомство уточнило, что неблагоприятные погодные условия задержатся в столице до конца субботы, 12 июля. В городе могут пройти местами сильный дождь, гроза, а также град. При этом ветер усилится до 15–20 метров в секунду.

В связи с непогодой жителей и гостей Москвы призвали к внимательности во время нахождения на улицах. О скоплениях воды рядом с жилыми домами горожане могут сообщить в районную управу, окружную префектуру, в Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53 или оставить обращение через портал "Наш город".

Кроме того, в случае обнаружения воды на дорогах или дворовых подъездах москвичам посоветовали оставлять заявку в ГУП "Мосводосток" по номеру 8 (495) 657-87-03 или в сообществе учреждения "Вконтакте". Также горожанам рекомендовали звонить в ГБУ "Гормост" по телефону 8 (495) 632-58-46, если они заметят воду в подземных переходах.

При этом, отметил синоптик Роман Вильфанд, в столице выпадет около 15–20% от месячной нормы осадков в понедельник и вторник, 14 и 15 июля. В эти дни температура будет составлять от 26 до 29 градусов, а после них погода будет все более облачной из-за понижения давления.