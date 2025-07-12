12 июля, 21:15Общество
Малая Бронная улица свободна от воды после сильного дождя в Москве
Перекресток Малой Бронной улицы со Спиридоньевским переулком свободен от воды после сильного дождя в Москве. Теперь автомобилисты могут проехать там в штатном режиме.
Также, по словам очевидцев, в районе Патриарших практически вся вода, которая ранее там скопилась, ушла в водосточную сеть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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