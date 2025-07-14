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14 июля, 14:30

Транспорт

В департаменте транспорта Москвы рассказали о функциях новой желтой разметки

В департаменте транспорта Москвы рассказали о функциях новой желтой разметки

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В Москве появилась первая желтая разметка

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В столице начали испытывать новый вид дорожной разметки – желтого цвета. Представители департамента транспорта Москвы пояснили, что желтая разметка заметнее белой, особенно в темное время суток, при дожде или снегопаде. Такая разметка призвана напомнить водителям о запрете выезда на встречную полосу и поможет лучше ориентироваться на дороге.

В ведомстве отмечают, что это снизит количество аварий. Если эксперимент окажется успешным и количество ДТП на участке снизится, то разметку желтого цвета начнут применять и на других улицах столицы. Первым участком стала Чагинская улица в Юго-Восточном административном округе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортдорогигородвидеоРоман Карлов

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