В департаменте транспорта Москвы рассказали о функциях новой желтой разметки

В столице начали испытывать новый вид дорожной разметки – желтого цвета. Представители департамента транспорта Москвы пояснили, что желтая разметка заметнее белой, особенно в темное время суток, при дожде или снегопаде. Такая разметка призвана напомнить водителям о запрете выезда на встречную полосу и поможет лучше ориентироваться на дороге.

В ведомстве отмечают, что это снизит количество аварий. Если эксперимент окажется успешным и количество ДТП на участке снизится, то разметку желтого цвета начнут применять и на других улицах столицы. Первым участком стала Чагинская улица в Юго-Восточном административном округе.

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