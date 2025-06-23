Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 08:45

Экономика

Продажи автозапчастей на маркетплейсах выросли вдвое за два месяца

Продажи автозапчастей на маркетплейсах выросли вдвое за два месяца

Объем рынка российского медоборудования вырос на 14%

Россияне стали чаще обращаться за займами в ломбарды

Стоимость аренды квартир снова выросла в Москве

МРОТ в России повысят до 27 тысяч рублей

Иран заявил о намерении перекрыть Ормузский пролив

Собянин: поддерживать работу инфраструктуры помогают собственные производства

Собянин: начался отбор резидентов новых кластеров технологической долины МГУ

Три миллиона студентов смогут найти работу или откроют бизнес с новой программой

Собянин: Москва возглавила Национальный рейтинг состояния инвестклимата

Эксперты отмечают, что в последние два месяца российский рынок автозапчастей заметно оживился. Продажи на маркетплейсах в апреле–мае выросли в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Автовладельцев привлекают низкие цены и возможность сэкономить на ремонте.

Однако при заказе деталей через интернет покупатели сталкиваются с подделками и необходимостью самостоятельно подгонять детали под нужный размер. Специалисты советуют приобретать важные запчасти только у крупных продавцов и официальных дилеров, чтобы снизить риск покупки контрафакта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикатранспортавтовидеоДмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаАнгелина Жукова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика