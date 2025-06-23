Продажи автозапчастей на маркетплейсах выросли вдвое за два месяца

Эксперты отмечают, что в последние два месяца российский рынок автозапчастей заметно оживился. Продажи на маркетплейсах в апреле–мае выросли в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Автовладельцев привлекают низкие цены и возможность сэкономить на ремонте.

Однако при заказе деталей через интернет покупатели сталкиваются с подделками и необходимостью самостоятельно подгонять детали под нужный размер. Специалисты советуют приобретать важные запчасти только у крупных продавцов и официальных дилеров, чтобы снизить риск покупки контрафакта.

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