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23 мая, 07:15

Политика

В Госдуме предложили уменьшить размер НДФЛ до 8% для работников младше 35 лет

В Госдуме предложили уменьшить размер НДФЛ до 8% для работников младше 35 лет

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В Госдуме предложили уменьшить размер НДФЛ с 13 до 8% для работников младше 35 лет. Авторы инициативы обратили внимание на то, что процент безработицы среди молодежи гораздо выше, чем в среднем по стране.

Они отметили, что многие начинающие специалисты сталкиваются с трудностями при поиске работы даже в условиях кадрового дефицита. Письмо с предложением о снижении налоговой нагрузки на молодежь уже отправлено в Минфин. Однако, по мнению экспертов, у этого предложения есть как плюсы, так и минусы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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