Эрдоган назвал решение МУС по аресту Нетаньяху мужественным

Фото: 123RF/ververidis

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал решение Международного уголовного суда (МУС) по аресту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху мужественным. Об этом сообщает ТАСС.

Он также отметил важность исполнения ареста и выразил поддержку в сторону МУС.

"Мы мобилизовали все наши силы на международной арене для признания палестинского государства. Мы также продолжаем прилагать усилия по скорейшему принятию принудительных мер, чтобы остановить геноцид Израиля в Палестине", – добавил Эрдоган.

21 ноября этого года МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-главы Минобороны еврейского государства Йоава Галанта. Причиной названы предполагаемые военные преступления Израиля в секторе Газа против человечности.

В ответ на это в МИД Израиля заявили, что Международный уголовный суд утратил всякую легитимность. В ведомстве призвали "порядочные" страны отвергнуть выдачу ордеров.