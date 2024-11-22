Песков назвал решения МУС ничтожными для России

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Решения Международного уголовного суда (МУС) выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны еврейского государства Йоава Галанта являются ничтожными для России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Не видим смысла это каким-то образом комментировать, потому что для нас эти решения ничтожны", – объяснил пресс-секретарь российского лидера.

21 ноября МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта. Причиной названы предполагаемые военные преступления Израиля в секторе Газа против человечности.

В министерстве иностранных дел Израиля раскритиковали данное решение, заявив, что МУС утратил таким образом всякую легитимность.

При этом глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель назвал обязательным для исполнения ордер МУС. По его словам, в секторе Газа происходят "чудовищные" преступления, описать которые не представляется возможным. Он указал, что нельзя достичь мира путем аннигиляции мирных граждан.

