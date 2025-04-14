В РФ предложили продавать энергетики отдельно от безалкогольных напитков

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Энергетические напитки необходимо продавать отдельно от безалкогольных, заявил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. По его мнению, такая мера позволит подчеркнуть опасность этой продукции для здоровья как детей, так и взрослых, сообщает RT.

"Несмотря на уже принятые меры по борьбе со свободной продажей энергетиков, логичным шагом будет дальнейшее ограничение их свободного доступа", – пояснил депутат.

Кроме того, Крупник предложил ввести запрет на рекламу энергетиков на детских виртуальных ресурсах и площадках.

Ранее депутаты ЛДПР вместе с председателем партии Леонидом Слуцким предложили ввести уголовную ответственность за повторную продажу энергетиков детям. В партии считают, что такая мера станет серьезным аргументом для продавцов. Это позволит уменьшить риск повторной продажи детям вредных напитков, которые, по словам Слуцкого, могут привести к инфарктам, инсультам, сахарному диабету, а также к проблемам с нервной системой и метаболизмом.

В свою очередь, биолог Александр Созыкин рассказал, что зависимость от энергетиков наступает через 3–6 месяцев ежедневного употребления. По его словам, регулярное и неконтролируемое употребление таких напитков приводит к плохим последствиям. Зарубежные врачи уже фиксировали смерть от спровоцированной аритмии, инфаркта, инсульта. Кроме того, встречались потеря сознания и последующая смерть от несчастного случая, диарея, рвота, обострение язвенной болезни и другое.