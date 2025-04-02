Депутаты ЛДПР: нужно ввести уголовное наказание за повторную продажу энергетиков детям

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Депутаты ЛДПР вместе с председателем партии Леонидом Слуцким направили в правительство РФ законопроект, согласно которому граждан будут привлекать к уголовной ответственности в случае повторной продажи энергетиков детям до 18 лет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу фракции.

Законопроектом предлагается в качестве наказания ввести штраф на сумму от 50 до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты от 3 месяцев до полугода. Также продавцам могут назначить исправительные работы до года с ограничением права на ведение торговли.

В партии считают, что такая мера станет серьезным аргументом для продавцов. Это позволит уменьшить риск повторной продажи детям вредных напитков, которые, подчеркнул Слуцкий, могут привести к инфарктам, инсультам, сахарному диабету, а также к проблемам с нервной системой и метаболизмом. Кроме того, глава ЛДПР напомнил о высоком риске смерти от энергетиков.

"Дети – наше главное достояние, и забота об их благополучии – наш безусловный приоритет", – заключил Слуцкий.

В августе прошлого года Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране запрещается продажа детям до 18 лет безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков. Однако норма не прописывала конкретные штрафы за ее нарушение.

В связи с этим в декабре 2024 года был внесен в Госдуму законопроект о введении штрафов для тех, кто продает детям энергетики. Согласно документу, штраф для физлиц составляет 50 тысяч рублей, для должностных лиц – до 200 тысяч, а для юрлиц – до 500 тысяч рублей. Законопроект о введении штрафов за продажу энергетических напитков несовершеннолетним ГД приняла в I чтении.

