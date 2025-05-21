Бастрыкин: наибольшее число наемников ВСУ представляют Грузию и США

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Наибольшее число наемников, которые состоят на стороне украинских войск, представляют Грузию, Великобританию, США и Канаду. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, из Грузии в Вооруженные силы Украины (ВСУ) вступили 712 человек, из Великобритании – 694, из США – 816, а из Канады – 719. Как отметил Бастрыкин, следователи завершили расследование уже 127 уголовных дел о наемничестве.

"По результатам рассмотрения судами в отношении 97 наемников из 26 стран вынесено обвинительное заключение. Из них из Грузии – 42, из США – 13, из Латвии – 10, Великобритании – 4, Франции – 4, Финляндии – 3, Литвы – 2, по 1 – выходцы из Литвы и Австралии", – цитирует председателя СК ТАСС.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что присутствие войск "коалиции желающих" в зоне украинского конфликта будет воспринято Россией как рецидив военной угрозы с серьезными последствиями. Одним из них может стать признание таких бойцов законными военными целями, предупредил он.

Тем временем СМИ писали, что Вашингтон для урегулирования украинского конфликта хочет предложить Киеву размещение европейских миротворцев и других военных сил, не входящих в НАТО. Уточнялось, что они якобы будут работать вместе с Россией и Украиной для соблюдения режима прекращения огня.

