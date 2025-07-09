"Мой район. Новости": в Отрадном нанесли специальную разметку для электросамокатов

В столице начали наносить специальную разметку для парковки арендных электросамокатов, теперь они не будут мешать пешеходам. Например, такие зоны уже появились возле станции метро "Отрадное".

Благодаря новой разметке пользователям стало проще правильно припарковать транспорт. Пилотный проект уже охватил более 150 локаций города, а до конца года разметка появится еще на 75-ти точках.

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