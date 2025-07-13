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13 июля, 06:40

Транспорт

"Мой район. Новости": в Сокольниках запустили новый электробусный маршрут

"Мой район. Новости": в Сокольниках запустили новый электробусный маршрут

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Жителям района Сокольники стал доступен еще один маршрут электробусов – № 502 от метро "Выхино" до станции "Новокосино". Теперь пассажиры могут комфортно добираться до поликлиник, школ и парков.

В электробусах расширены площадки для велосипедов и колясок, появились удобные места для ручной клади, зарядки телефонов и информационные медиаэкраны. Также салон оснащен умным освещением и камерами видеонаблюдения.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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