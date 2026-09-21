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21 сентября, 12:40

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Эксперт Зокиров: родителей, чьи дети плюют в прохожих, могут оштрафовать на 2 тыс руб

Эксперт рассказал об ответственности родителей подростков за плевки в прохожих

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Родителей, чьи дети плюют в прохожих, могут оштрафовать на 2 тысячи рублей. Об этом Агентству "Москва" сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

Ранее в Сети появилась информация о подростках, которые плевали в посетителей московского торгово-развлекательного центра Columbus. Также фиксировались случаи, когда несовершеннолетние, проезжая на самокатах мимо прохожих, плевали в них.

Эксперт назвал подобные действия мелким хулиганством. Согласно части 1 статьи 20.1 КоАП РФ, мелкое хулиганство относится к нарушениям общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а также уничтожением или повреждением чужого имущества.

"За такое правонарушение установлена санкция в виде административного штрафа до 1 тысячи рублей или административного ареста сроком до 15 суток", – добавил Зокиров.

При этом лицо, еще не достигшее 18 лет, нельзя подвергнуть административному аресту. Однако родителей, напротив, могут привлечь к ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

Ранее юрист Алла Георгиева заявила, что подросткам, которые ради развлечения сбрасывают с верхних этажей какие-либо предметы, грозят штрафы и продолжительные тюремные сроки. По ее словам, родителей могут привлечь к ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних в случае, если их дети ради развлечения сбрасывают с верхних этажей какие-либо предметы.

Взрослых могут оштрафовать на сумму от 500 до 2 000 рублей. Однако если из-за таких действий пострадало чужое имущество, то родителей могут обязать дополнительно выплатить ущерб.

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