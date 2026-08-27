Депутат Пилипенко предложила уведомлять работодателей о плохом поведении детей сотрудников

В России предложили исключать из школ неисправимых хулиганов, а поиск нового учебного заведения возложить на плечи родителей. В целесообразности меры разбиралась Москва 24.

"Пусть ищут другую школу"

Неисправимых хулиганов нужно отчислять из школы, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью с ТАСС.

"Мы имели в виду как-то воздействовать на подростков, таких хулиганистых, которые оскорбляют учителей, иногда даже рукоприкладствуют", – отметил он.

Фадеев добавил, что современные правила формально позволяют выгонять таких детей из школы, однако воплотить это в жизнь невозможно.

При этом тех детей, которых придется исключать, по словам эксперта, окажется немного. И предлагаемые правила будут влиять как на хулиганов, так и на их родителей, осознавших последствия поведения несовершеннолетних.





Валерий Фадеев глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Дальше у меня спрашивают: "А что будет с теми, кого все-таки выгонят из школы?" И по Конституции, и по Семейному кодексу за получение образования детей отвечают родители. Это их вопрос. Пусть ищут другую школу, пусть переводят на домашнее обучение. Пусть, наконец, со своим чадом что-нибудь сделают, чтобы он не оскорблял учителя. Надо ситуацию обострить.

Фадеев добавил, что без эскалации проблемы вопрос с хулиганством решен не будет.

Ранее стало известно, что в российских школах введут оценку за поведение. Она будет выставляться по четырем критериям с десятью показателями, станет трехуровневой ("образцовое", "допустимое" и "недопустимое" поведение) и не окажет влияния на текущие оценки, промежуточную аттестацию, а также допуск к экзаменам. Главная цель нововведения – стимулировать личностное развитие школьника, его уважительное взаимодействие со сверстниками, взрослыми и формирование ответственности.

"Нужны штрафы"

Помимо отчисления детей, которые некорректно ведут себя как с одноклассниками, так и с учителями, также можно рассмотреть наказание для родителей, отметила в разговоре с Москвой 24 член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

"Начиная со штрафов, если ребенок кого-то обидел, до различных воспитательных мер. В том числе можно посылать письма на работу руководителю этих родителей. Семья – это то, что дает основы правил поведения и этики, а также закладывает ценности, которые необходимо пронести в течение всей жизни", – подчеркнула депутат.



Она добавила: предложение об отчислении детей отчасти правильное, но важно продумать, что именно делать с этими школьниками. Например, в СССР неуспевающих не только оставляли на второй год, но и в некоторых случаях отправляли в коррекционные школы. Для хулиганов существовали комнаты милиции, где проводилась большая работа с детьми, были должности по взаимодействию с трудными подростками.

При этом важно понимать, что хулиганы – это не только ребята из неблагополучных семей, но и те, кто позволяет себе распущенность во всех отношениях, даже если они из хороших семей.





Ольга Пилипенко член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Говоря о введении мер, надо четко понимать, что является нарушением тех норм и правил, которые есть. Об этом уже неоднократно говорилось при обсуждении выставления оценок за поведение: если ребенок в школе себя ведет как паинька, улыбается, а вышел на улицу – и ставит всем подножки и мучает животных, как определить его поведение? Только в школе или смотреть все в совокупности? Кто должен это делать? Поэтому необходимы четкие критерии. За что ставится оценка, за что можно отчислить ребенка и отправить в коррекционное заведение?

Депутат добавила, что сегодня меры по работе с хулиганами существуют. Для этого в школах есть педагоги по воспитательной работе, психологи. Все это работает, но важно прививать нормы морали и в семьях, подчеркнула она.

Работа не "для галочки"

Практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Кира Макарова в беседе с Москвой 24 согласилась с мнением, что такая мера, как исключение хулиганов из школ, имеет право на жизнь.



"В этом есть здравый смысл, потому что тема неуважения к учителю существует. Другой вопрос в том, насколько авторитет педагога был поддерживаемым в обществе", – указала эксперт.



Она подчеркнула, что воспитание ребенка – это семейная тема, особенно в случае с младшими школьниками. Если говорить о подростках, это другая возрастная категория, когда несовершеннолетний начинает вести себя так, как принято среди его друзей. Такому ребенку важно иметь единомышленников и общаться со сверстниками в целом – это ведущая деятельность в таком возрасте. К этому моменту становится понятно, насколько привита культура, потому что уважение к учителю – один из ее столпов.

Если же в семье негативно относятся к педагогам, можно услышать такие установки, что в школе учиться плохо, там неинтересно. Подобная риторика недопустима, так как у детей формируется соответствующее отношение, объяснила Макарова.





Кира Макарова практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог В некоторых школах есть психологические службы, и при появлении трудных подростков взаимодействие со специалистом должно быть обеспечено. Причем не "для галочки", а именно разговор и работа с личностью. Общество должно понимать, что учитель очень важный человек. Он, по сути, формирует детей в плане образования. Ребята должны быть восприимчивы, чувствительны к тому, что взрослый – уважаемый человек.

Эксперт добавила, что оценки за поведение – некий критерий того, как ребенок выполняет правила школы, модели социума. За соблюдение норм он получает обратную связь, как и взрослые. Особенно важно выявлять неуважительное поведение на стадии младшей школы, а не когда подростку 17 и личность уже сформирована. Также нужно посылать родителям тревожные сигналы, если таковые имеются, вызывать на профилактические беседы.



Хулиганы – это, как правило, дети либо из неблагополучных семей, либо требующие повышенного внимания, либо же просто не справляющиеся со школьной нагрузкой, начинающие демонстративно себя вести. Исходя из этого, важно включать их в работу, относиться к ребятам внимательнее. Однако, если все это не приводит к результатам, скорее всего, отчисление будет законным и логичным итогом, заключила Макарова.