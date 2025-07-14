Московские школьники завоевали четыре золота на Международной олимпиаде по химии в Дубае

Четверо московских школьников стали победителями Международной олимпиады по химии, которая проходила в Дубае. Константин Гунько, Виктор Демидов, Федор Кузнецов и Владимир Елистратов обошли соперников из 40 стран.

Команду готовил доцент химического факультета МГУ Александр Белов. По его словам, участники определились по итогам двухнедельных интенсивных сборов, которые прошли на базе химфака.

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