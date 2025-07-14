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14 июля, 12:00

Общество

Московские школьники завоевали четыре золота на Международной олимпиаде по химии в Дубае

Московские школьники завоевали четыре золота на Международной олимпиаде по химии в Дубае

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Четверо московских школьников стали победителями Международной олимпиады по химии, которая проходила в Дубае. Константин Гунько, Виктор Демидов, Федор Кузнецов и Владимир Елистратов обошли соперников из 40 стран.

Команду готовил доцент химического факультета МГУ Александр Белов. По его словам, участники определились по итогам двухнедельных интенсивных сборов, которые прошли на базе химфака.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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