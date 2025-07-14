Мощная гроза с градом обрушилась на Московский регион

Сильная гроза с градом и молниями обрушилась на Московский регион. В Истринском районе молния ударила в крышу жилого дома – начался пожар. Кадры ЧП уже публикуют в соцсетях.

Похожая ситуация и в других районах: Наро-Фоминск засыпало градом размером с монету, на МКАД и в центре Москвы зафиксированы подтопления. В Тульской области от удара молнии на пляже в селе Бунырево погибли 3 человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.