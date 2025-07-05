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Новости

05 июля, 14:00

Город

"Сити. Едим": гастрономический маршрут по Патриаршим прудам

"Сити. Едим": гастрономический маршрут по Патриаршим прудам

"Хроники московского метро. 90 лет": архитектура метро

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Слава московских "Патриков" уже давно вышла за пределы столицы. Раньше молодежь со всей страны стремилась к ВДНХ и в Третьяковку, а теперь сначала приезжает на Патриаршие пруды: прогуляться, сделать фото, посмотреть на блогеров и только потом поесть в местных ресторанах.

В новом выпуске "Сити. Едим" команда отправилась на Патриаршие пруды вместе с ведущей Настей Арслановой и актрисой Зоей Зиновьевой. Подробнее – в программе "Сити. Едим".

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Программа: Сити. Едим
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