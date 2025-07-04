Москвичам рассказали о фестивалях проекта "Лето в Москве"

Посмотреть всю Россию, не выезжая из столицы, отпраздновать день рождения поэта Владимира Маяковского и самому почувствовать себя артистом можно на фестивалях проекта "Лето в Москве", который развернулся на десятках площадок.

Например, Триумфальная площадь оделась в красный. Новая инсталляция "Маяковский. Душа Москвы" выполнена в стиле конструктивизма. Маяковский использовал его в ритмике своих стихов.

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