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04 июля, 22:45

Культура

Москвичам рассказали о фестивалях проекта "Лето в Москве"

Москвичам рассказали о фестивалях проекта "Лето в Москве"

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Посмотреть всю Россию, не выезжая из столицы, отпраздновать день рождения поэта Владимира Маяковского и самому почувствовать себя артистом можно на фестивалях проекта "Лето в Москве", который развернулся на десятках площадок.

Например, Триумфальная площадь оделась в красный. Новая инсталляция "Маяковский. Душа Москвы" выполнена в стиле конструктивизма. Маяковский использовал его в ритмике своих стихов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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