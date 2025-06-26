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26 июня, 02:45

Культура

"Кинореквизит": автомобиль "Победа", сено, швейная машинка

"Кинореквизит": автомобиль "Победа", сено, швейная машинка

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Ведущий программы Владимир Березин расскажет о том, как создавали и где находили реквизит для популярных кинокартин. В этом выпуске речь пойдет об автомобиле "Победа", швейной машинке и сене.

Как создавался легендарный советский автомобиль "Победа"? Почему ему дали такое название? Где производили фургоны "Победа" для московского хлебокомбината?

Почему из "Формулы любви" вырезали сцены на сеновале? Какой экзамен пришлось пройти актеру Николаю Рыбникову на съемках ленты "Чужая родня"?

Почему на столе донской казачки Аксиньи из "Тихого Дона" стояла швейная машинка американской фирмы? Какие отечественные модели пользовались наибольшим спросом?

Об этом – в программе "Кинореквизит".

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