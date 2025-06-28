"Сити. Едим": гастрономические открытия на Таганке

На Таганке история Москвы тесно переплетается с современностью. Здесь старинные особняки, купеческие дома и узкие переулки соседствуют с концептуальными кофейнями, модными ресторанами и клубами, которые превращают район в центр притяжения творческой интеллигенции со всей столицы.

На этот раз команда проекта "Сити. Едим" отправилась к высотке на Котельнической набережной. Здесь можно не только узнать, что предпочитают есть и пить местные жители, но и составить идеальный маршрут выходного дня – для тех, кто любит атмосферу старого города, но не готов отказываться от современного комфорта.

Подробнее – в программе "Сити. Едим".