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28 июня, 14:00

Город

"Сити. Едим": гастрономические открытия на Таганке

"Сити. Едим": гастрономические открытия на Таганке

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На Таганке история Москвы тесно переплетается с современностью. Здесь старинные особняки, купеческие дома и узкие переулки соседствуют с концептуальными кофейнями, модными ресторанами и клубами, которые превращают район в центр притяжения творческой интеллигенции со всей столицы.

На этот раз команда проекта "Сити. Едим" отправилась к высотке на Котельнической набережной. Здесь можно не только узнать, что предпочитают есть и пить местные жители, но и составить идеальный маршрут выходного дня – для тех, кто любит атмосферу старого города, но не готов отказываться от современного комфорта.

Подробнее – в программе "Сити. Едим".

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Программа: Сити. Едим
городедавидеоАлександр Ильин

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