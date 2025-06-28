В Москве пройдет фестиваль в честь Дня молодежи

В Москве в честь Дня молодежи пройдет масштабный фестиваль, где участники смогут не только отдохнуть, но и получить карьерные возможности. Благодаря проекту "Молодежь Москвы" студенты развивают творческие навыки, а молодые специалисты смогут найти работу прямо на площадках мероприятия.

На фестивале выступят молодые музыканты, хэдлайнерами станут группа "Градусы", Женя Трофимов и Dj Groove. Также пройдут лекции и мастер-классы. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.