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28 июня, 09:45

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В Москве пройдет фестиваль в честь Дня молодежи

В Москве пройдет фестиваль в честь Дня молодежи

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В Москве в честь Дня молодежи пройдет масштабный фестиваль, где участники смогут не только отдохнуть, но и получить карьерные возможности. Благодаря проекту "Молодежь Москвы" студенты развивают творческие навыки, а молодые специалисты смогут найти работу прямо на площадках мероприятия.

На фестивале выступят молодые музыканты, хэдлайнерами станут группа "Градусы", Женя Трофимов и Dj Groove. Также пройдут лекции и мастер-классы. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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