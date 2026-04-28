Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 03:58

Технологии

Сумма принудительно взысканных с Google в России долгов приблизилась к 42 млрд рублей

Фото: depositphotos/lucidwaters

Объем задолженности американской корпорации Google LLC, принудительно взыскиваемой на территории России, достиг почти 42 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные судебных материалов.

Отмечается стремительный рост финансовых претензий: еще в феврале 2026 года сумма взысканий составляла чуть более 26 миллиардов рублей. Таким образом, за короткий срок показатель увеличился примерно на 16 миллиардов.

В отношении компании открыто 62 исполнительных производства. В рамках этих дел с Google взыскиваются административные штрафы за нарушение российского законодательства, исполнительные сборы, а также удовлетворяются требования имущественного характера в пользу как физических, так и юридических лиц.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал TikTok Pte. Ltd., Pinterest Inc. и Twitch Interactive Inc. по статье о неисполнении обязанностей владельцем социальной сети. Компании были признаны виновными по части 3 статьи 13.50 КоАП РФ. Согласно постановлению суда, первой организации предписали выплатить 7 миллионов рублей, а двум другим – по 3,5 миллиона.

Читайте также


судытехнологии

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

