Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 04:29

Транспорт

В РФ планируют открыть Центр информационной безопасности транспорта

Фото: depositphotos/blnt07

В России появится единый центр киберзащиты всей транспортной системы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на готовящийся законопроект о транспортной политике.

Функции нового органа возложат на подведомственное государственное учреждение. Отраслевой центр информационной безопасности возьмет на себя координацию защиты транспорта от цифровых угроз. В его задачи войдут постоянный мониторинг, анализ угроз и инцидентов, а также участие в расследовании кибератак и ликвидации их последствий.

Структура станет единым окном для обмена данными с национальными и международными партнерами. Центр будет вести отраслевой реестр, куда внесут все инциденты и сведения об уязвимостях объектов критической информационной инфраструктуры транспорта.

В документе также прописаны ключевые направления транспортной кибербезопасности. Среди них – выявление и нейтрализация компьютерных атак, обеспечение устойчивой работы критически важных объектов, совершенствование нормативной базы и методическое регулирование.

Отдельный акцент сделан на эффективном межведомственном взаимодействии для оперативного обмена информацией об угрозах и координации ответных мер.

Ранее в МВД РФ предупредили о мошеннической схеме с покупкой иномарки в интернете. Ведомство посоветовало россиянам запрашивать у компании-продавца копии ОГРНИП, данные которого проверяются на сайте ФНС.

Читайте также


транспортбезопасность

Главное

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

