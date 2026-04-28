Новости

Новости

02:58

В ГД не поддержали идею ограничить детям доступ к соцсетям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил против радикальных законодательных ограничений доступа несовершеннолетних к социальным сетям. Свою позицию он озвучил в интервью РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что для многих родителей увлеченность детей гаджетами является серьезной проблемой, однако добавил, что время и способы восприятия информации изменились.

По мнению Леонова, мозг современных детей эволюционно адаптируется к информационной среде, поэтому попытки отобрать у них доступ к технологиям бесполезны – несовершеннолетние все равно найдут способы пользоваться новыми устройствами, к которым они готовы с самого детства.

Вместо введения срочных запретительных мер глава комитета предложил сосредоточиться на дополнительных научных исследованиях, чтобы объективно оценить степень влияния социальных сетей на детскую психику.

Говоря о законотворческих перспективах, Леонов заключил, что выступает против каких-либо кардинальных решений в этой информационной сфере на данном этапе.

Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести запрет на доступ к соцсетям для детей до 10 лет. Авторы инициативы считают, что для ребят постарше также нужны ограничения, но не такие радикальные.

Читайте также


Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

