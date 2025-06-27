Движение ограничили в центре Москвы

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27 июня, 12:30

Город

Мастер-классы, спортивные мероприятия, концерты пройдут в парках 28 и 29 июня

Мастер-классы, спортивные мероприятия, концерты пройдут в парках 28 и 29 июня

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Мастер-классы, спортивные мероприятия, концерты пройдут в парках в предстоящие выходные, 28 и 29 июня, в рамках проекта "Лето в Москве". Например, на территории музея "Кремль в Измайлово" 29 июня горожане и туристы смогут посетить фестиваль, посвященный русской кухне. Гостям пространства расскажут о царской ухе и раскроют рецепты самой вкусной окрошки.

Развлечения в Москве можно найти благодаря масштабному проекту, на площадках которого проходят выставки цветочных инсталляций, литературные встречи и театральные постановки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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