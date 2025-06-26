"Мой район. Место встречи": Щукино

Щукино – район академиков и маршалов – расположился на северо-западе столицы на берегу Москвы-реки. Значительную часть района, построенного на месте бывшего Октябрьского военного поля, занимают известные научные учреждения, и почти каждый дом связан с именами знаменитых жильцов.

Одна из главных достопримечательностей Щукина – знаменитый Курчатовский институт. Он был основан как лаборатория Академии наук для создания атомного оружия. Именно здесь был запущен первый в стране атомный реактор. Рядом с институтом располагается еще одна достопримечательность – необычный памятник Игорю Курчатову. Сквер возле него полностью обновили несколько лет назад.

В настоящее время Щукино – современный район, который активно развивается. По программе реновации уже более тысячи москвичей переселились из старых пятиэтажек на Авиационной улице в новые дома на улицах Новощукинской и Маршала Малиновского. В 2021 году была открыта станция Щукинская МЦД-2. Отсюда пассажиры могут доехать до Подмосковья или пересесть на метро.

Завершить прогулку по одному из самых интеллигентных районов Москвы можно на знаменитой смотровой площадке на Живописной улице, откуда открывается вид на Москву-реку с затонами, водохранилище и канал имени Москвы.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".