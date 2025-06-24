"Мой район. Место встречи": Дорогомилово. Часть 2

Район Дорогомилово насыщен историческими зданиями, связанными с великими событиями и людьми. Это Площадь и Парк Победы, Триумфальная арка, Кутузовский проспект со сталинками, гостиница Украина, Бородинская панорама и Киевский вокзал.

Таким престижным и дорогим район был не всегда. Еще в XIX веке Дорогомилово считалось выселками, которые к тому же еще и постоянно затапливало. Все поменялось после утверждения Генплана реконструкции Москвы. Улицы становятся прямыми и широкими, появляются красивые набережные и знаменитые сталинские постройки.

В новом выпуске заслуженный артист России, житель Дорогомилова Владимир Долинский расскажет, как 40 лет назад сделал здесь предложение своей жене, как гулял на Поклонной горе с маленькой дочкой, и где сегодня проводит время с внуком. Также об истории района рассказал москвовед Александр Усольцев.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".