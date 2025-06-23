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23 июня, 07:55

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"Мой район. Место встречи": Раменки

"Мой район. Место встречи": Раменки

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Район Раменки – один из самых живописных и динамично развивающихся на западе Москвы. Главная доминанта района – знаменитое здание МГУ, вокруг которого к началу XXI века появилась технологическая долина с современными корпусами, библиотекой и медицинским центром. Здесь же находится и киностудия "Мосфильм", рядом с которой в последние годы открылись новый павильон и концертный зал, а также благоустроенная зона отдыха.

В новом выпуске актер Федор Дунаевский и житель Раменок Валерий Апакидзе расскажут об удивительной кинематографической судьбе района. О тайнах Московского государственного университета имени Ломоносова поведают автор книги о главном здании МГУ Роман Янковский и научный сотрудник Екатерина Лаптева. В финале программы жительница "дома-бублика" на улице Довженко Надежда Вакульчик поделится своими историями о жизни в одном из самых необычных зданий столицы.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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