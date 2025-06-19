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19 июня, 08:00

Город

"Мой район. Место встречи": Академический

"Мой район. Место встречи": Академический

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Академический – комфортный район на юго-западе Москвы. Он получил свое название из-за множества институтов Российской академии наук, расположенных на его территории.

В новом выпуске музыкант, заслуженный артист РФ Александр Скляр, который провел свое детство в Академическом районе, вспомнил о легендарной школе № 45, кинотеатре, в котором увидел важные для него фильмы. Также он спел хит "Маршруты московские", который написал о жизни в любимом городе.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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