"Мой район. Место встречи": Академический

Академический – комфортный район на юго-западе Москвы. Он получил свое название из-за множества институтов Российской академии наук, расположенных на его территории.

В новом выпуске музыкант, заслуженный артист РФ Александр Скляр, который провел свое детство в Академическом районе, вспомнил о легендарной школе № 45, кинотеатре, в котором увидел важные для него фильмы. Также он спел хит "Маршруты московские", который написал о жизни в любимом городе.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".