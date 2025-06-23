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23 июня, 06:45

Культура

"Моя Москва": Андрей Градов. Часть 2

"Моя Москва": Андрей Градов. Часть 2

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Актер Андрей Градов родился в семье московской интеллигенции: мама – дочь чувашских актеров, отец – заслуженный работник культуры, актер и поэт. Многие знаменитые певцы, в том числе Лев Лещенко, Людмила Зыкина, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон исполняли произведения, автором которых являлся Градов – старший. Несмотря на то, что детские мечты маленького Андрея не были связаны с творческой профессией, по окончании школы он все же продолжил актерскую династию.

В этом выпуске, прогуливаясь по районам Мещанский и Красносельский, заслуженный артист России вспомнит, как находил общий язык с бегемотом, расскажет о своих хобби, а также раскроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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