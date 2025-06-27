В России хотят обязать работодателей проверять дипломы сотрудников. Соответствующая инициатива поступила в Минтруд от депутатов Госдумы. Отмечается, что поддельный документ об образовании получить легко, а отличить его от настоящего становится все сложнее. При устройстве на работу специалист по кадрам может ничего не заподозрить.

Также парламентарии предложили усилить контроль над вузами, которые лишены аккредитации. Многие из них продолжают набор и обучение студентов, после чего переводят обучающихся в другие заведения, где выпускники уже получают диплом государственного образца. Под особенно пристальное внимание попадут специалисты социально значимых сфер.

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