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20 сентября, 15:37

Политика

Вторым запущенным КНДР объектом оказалась ракета малой дальности

Фото: AP/Korea News Service/Korean Central News Agency

Второй снаряд, который КНДР запустила в сторону Японского моря, оказался баллистической ракетой малой дальности. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Республики Корея.

Уточняется, что ракета пролетела свыше 600 километров.

Первый объект был запущен утром 20 сентября. По данным командования начальников, это была баллистическая ракета малой дальности КНДР, которая пролетела порядка 450 километров. Через несколько часов стало известно о втором снаряде, летевшем в сторону Японского моря.

Ранее КНДР предупредила США и Южную Корею о том, что может применить ядерное оружие. В Минобороны страны напомнили о принятом в 2022 году законе, который предполагает возможность использования данного вида оружия при нападении на руководство страны и систему управления ядерными силами.

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