"Сити. Едим": гастрономические открытия в районе Арбата

Арбатские дворики – тихие свидетели московской истории. Здесь каждый фасад хранит легенду, а брусчатка помнит шаги исторических фигур. Эти переулки дышат аутентичностью – от старинных особняков до скрытых гастрономических жемчужин.

Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин выбрал несколько ресторанов, куда стоит зайти, если гуляете по центру. В списке – чайная, секретный бар и ресторан с культурой нескольких стран. Подробнее – в программе "Сити. Едим".

