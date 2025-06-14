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"Сити. Едим": гастрономические открытия в районе Арбата

"Сити. Едим": гастрономические открытия в районе Арбата

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Арбатские дворики – тихие свидетели московской истории. Здесь каждый фасад хранит легенду, а брусчатка помнит шаги исторических фигур. Эти переулки дышат аутентичностью – от старинных особняков до скрытых гастрономических жемчужин.

Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин выбрал несколько ресторанов, куда стоит зайти, если гуляете по центру. В списке – чайная, секретный бар и ресторан с культурой нескольких стран. Подробнее – в программе "Сити. Едим".

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