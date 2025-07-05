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05 июля, 13:15

Транспорт

В Москве появятся новые выделенные полосы для автобусов

В Москве появятся новые выделенные полосы для автобусов

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В Москве уже 26 июля появится около двух километров новых выделенных полос для общественного транспорта. Всего новые выделенные полосы охватят 13 городских маршрутов, которыми ежедневно пользуются свыше 85 тысяч пассажиров.

Как отметил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, благодаря выделенным полосам время в пути для пассажиров общественного транспорта сокращается в 2–4 раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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