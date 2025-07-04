Ознакомительная прогулка по маршруту Новоспасский – ЗИЛ прошла на Москве-реке

Ознакомительная прогулка по речному маршруту Новоспасский – ЗИЛ состоялась в пятницу, 4 июля, на Москве-реке. На нее пригласили журналистов и представителей общественности.

Во время экскурсии гости могли наблюдать мануфактуры XIX века и один из старейших мостов Москвы – Всехсвятский на Симоновской набережной. Кроме того, пассажирам рассказали о современных электросудах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.