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04 июля, 19:30

Транспорт

Ознакомительная прогулка по маршруту Новоспасский – ЗИЛ прошла на Москве-реке

Ознакомительная прогулка по маршруту Новоспасский – ЗИЛ прошла на Москве-реке

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Ознакомительная прогулка по речному маршруту Новоспасский – ЗИЛ состоялась в пятницу, 4 июля, на Москве-реке. На нее пригласили журналистов и представителей общественности.

Во время экскурсии гости могли наблюдать мануфактуры XIX века и один из старейших мостов Москвы – Всехсвятский на Симоновской набережной. Кроме того, пассажирам рассказали о современных электросудах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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